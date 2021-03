26.03.2021 h 16:23 commenti

Covid, nuovo balzo dei contagiati a Prato: la Regione ne segnala 295 in sole 24 ore. Ci sono anche tre decessi

Aumentano i contagi nella seconda settimana di zona rossa: si passa da 846 del 13-19 marzo a 1.172 del 20-26. Nell'ultima settimana di zona arancione, i casi erano stati 944. Ospedale ancora sotto pressione.

Il numero dei nuovi casi di coronavirus nell'arco di 24 ore segna un nuovo record nella provincia di Prato: 295. Tanti sono quelli rilevati nella giornata di ieri e comunicati oggi, venerdì 26 marzo. Un numero altissimo che arriva a giochi fatti, cioè quando è certo che la Toscana sarà arancione anche la prossima settimana dopo aver rischiato negli ultimi giorni di diventare rossa con un numero di casi in rapporto alla popolazione molto vicino alla soglia di 250 fissata dal Governo.

Accanto al record di contagi che porta a 16.545 il totale da inizio epidemia, si contano altri tre morti: una donna di 83 anni e due uomini di 75 e 88, tutti di Prato e tutti ricoverati al Santo Stefano. Ad oggi le vittime del coronavirus sono 396. E' quanto comunica la Regione nel bollettino diffuso oggi che parla di 1.527 casi in Toscana con un tasso di positività, esclusi i tamponi di controllo, di oltre il 14 per cento.

La seconda settimana di area pratese in zona rossa segna un cambio di passo, un netto peggioramento dell'andamento della pandemia: si è passati da 846 casi tra il 13 marzo e il 19 e i 1.172 tra il 20 marzo e oggi. Un aumento importante, un numero addirittura più elevato dei 944 contagi registrati tra il 6 e il 12 quando la provincia pratese era zona arancione.

Sul fronte dei ricoveri, nell'area Covid dell'ospedale Santo Stefano sono 159 su 165 i letti occupati, 17 su 20 in terapia intensiva; al centro La Melagrana tutti occupati i 42 letti mentre dei 40 disponibili al centro Pegaso solo 3 sono liberi.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus