Covid, nuovi contagi in calo ma sempre alti a Prato dove ci sono altre quattro vittime

La Regione segnala 166 positività accertate nelle ultime 24 ore in provincia, in tutta la Toscana sono invece 1.358 e si registrano 36 decessi

Contagi in calo nell'area pratese oggi, rispetto al record di 234 fatto segnare ieri, ma il numero di nuovi casi resta sempre molto alto, con altre 166 persone che sono state infettate dal coronavirus. E, purtroppo, la Regione nel suo bollettino segnala altre quattro vittime pratesi, che fanno salire il totale da inizio pandemia a 380. Si tratta di un uomo di 88 anni di Montemurlo, una donna pratese di 62 anni e altri due uomini, entrambi di Prato, rispettivamente di 92 e 73 anni. Tutti e quattro i decessi sono avvenuti al Santo Stefano dove i pazienti erano ricoverati.

Tutto questo alla vigilia dell'inizio della seconda settimana consecutiva in zona rossa per la provincia di Prato che, se il numero di contagi continuerà sullo stesso trend, sembra già da ora avviata verso un tris che ci porterà fino a Pasqua con le massime restrizioni.

Torna a farsi pesante la situazione delle strutture sanitarie pratesi dove, praticamente, non c'è un posto libero tra quelli riservati ai pazienti Covid. I ricoverati sono infatti 159 su 160 posti in area medica al Santo Stefano e 19 su 20 letti in terapia intensiva. Tutti occupati invece i letti di cure intermedie: 42 a La Melagrana e 40 al centro Pegaso all'ex Creaf.

Il numero di nuovi contagi resta alto anche a livello regionale: sono 1.358 i positivi scaturiti dall'analisi di 15.356 tamponi molecolari e 5.573 antigenici rapidi, di cui il 6,5% è risultato positivo. Il tasso di positività sale invece a 13,7% se guardiamo solo le prime diagnosi e non i tamponi di controllo. Purtroppo, oggi è stata una giornata nera sul fronte dei morti, visto che in Toscana si registrano 36 nuovi decessi: 23 uomini e 13 donne con un'età media di 82,8 anni. Gli attualmente positivi sono oggi 26.348. I ricoverati sono 1.653 (11 in meno rispetto a ieri), di cui 245 in terapia intensiva (5 in più). Sono 1.025 invece le persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore.

