08.04.2022 h 12:00

Covid, nuovi contagi in calo e nessun decesso segnalato a Prato e provincia

In Toscana i decessi sono undici. In miglioramento la situazione dei posti letto sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva

Scende a 201 il numero dei nuovi casi registrati a Prato e provincia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino Covid diffuso dalla Regione. Il totale da inizio pandemia sale quindi a 71.524. Oggi non risulta alcun decesso pratese tra gli 11 segnalati in Toscana. Si tratta di 7 uomini e 4 donne con un'età media di 85,5 anni. Nella nostra regione i nuovi contagi odierni sono 4.395 a fronte di 27.910 test tra molecolari e antigenici rapidi. L'età media è di 42 anni. Sono invece 6.219 i soggetti testati oggi di cui il 70,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 50.181, +0,3% rispetto a ieri. Si registra un miglioramento nell'occupazione delle strutture ospedaliere Covid toscane. I ricoverati sono 875 (35 in meno rispetto a ieri), di cui 38 in terapia intensiva (3 in meno).

