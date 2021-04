26.04.2021 h 14:10 commenti

Covid, nuovi contagi ancora in leggera flessione ma c'è una vittima pratese

Sono stati 87 i casi di positività accertati nell'area pratese nelle ultime 24 ore. Resta sempre molto forte la pressione sulle strutture ospedaliere e al Santo Stefano il 40% dei ricoverati sono cittadini stranieri

Prosegue, anche se lentamente, la discesa di nuovi contagi da Covid nella provincia di Prato, dove oggi però si registra una nuova vittima, un 67enne morto al Santo Stefano, dopo lo zero nella casella decessi di ieri, evento che non si verificava da settimane. In Toscana, invece, i morti sono stati 22.

Secondo quanto si legge nel bollettino della Regione, nelle ultime 24 ore sono stati 87 i casi pratesi su un totale di 737 a livello regionale. L'incidenza settimanale ogni centomila abitanti per Prato resta molto alta, con 282 casi.

Come avviene spesso nel week end, è calato il numero di tamponi analizzati nei vari laboratori della Toscana: sono stati poco più di 11mila con il tasso di positività al 6,3% che sale al 17,3% con le prime diagnosi.

Tornano a salire i ricoverati negli ospedali della regione che sono 1.728 (23 in più rispetto a ieri), di cui 262 in terapia intensiva (10 in più). La situazione a Prato vede 154 pazienti Covid in area medica al Santo Stefano e 19 in terapia intensiva (con un solo posto disponibile). Mentre per le cure intermedie sono tutti presi i 42 posti a La Melagrana e i 24 alla Palazzina del vecchio ospedale, mentre al Centro Pegaso ci sono 58 ricoverati e due letti liberi. E riguardo ai ricoveri in ospedale a Prato, l'Asl sottolinea come negli ultimi 10 giorni il 40% circa sia rappresentato da cittadini stranieri. Non si tratta solo di cinesi, ma sono anche di altre etnie.