Covid, a Prato nuovi casi quasi raddoppiati nelle ultime 24 ore ma nessun decesso

In tutta la Toscana il bollettino regionale segnala invece cinque decessi e 615 nuovi contagiati

E' quasi raddoppiato il numero dei casi Covid registrato a Prato e provincia nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino diffuso dalla Regione sono 90 contro i 55 di ieri. Anche oggi però, non si registrano decessi per cui il bilancio da inizio pandemia è fermo a 614 morti.

Anche in Toscana i nuovi casi di positività al Coronavirus sono in aumento e precisamente sono 615 in più rispetto a ieri e i nuovi decessi sono cinque: 2 uomini e 3 donne con un'età media di 78,6 anni (1 a Firenze, 1 a Pistoia, 2 a Pisa, 1 a Arezzo).

Oggi sono stati eseguiti 9.045 tamponi molecolari e 9.379 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,3% è risultato positivo. Sono invece 7.203 i soggetti testati oggi di cui l'8,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 10.921, -0,5% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 461 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 56 in terapia intensiva (5 in più).