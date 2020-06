18.06.2020 h 13:07 commenti

Covid, nuova quarantena per la rsa di Comeana: tre ospiti tornati da Narnali sono risultati ancora positivi al Coronavirus

La decisione è stata presa dal sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti dopo i due positivi di ritorno di ieri a cui oggi si è aggiunto un terzo caso. Tutti e tre sono tornati nella struttura Covid La Melagrana

Non c'è pace per la rsa di Comeana, già duramente colpita dal Covid 19 con decine di contagiati e sei morti tra ospiti e frequentatori del centro diurno.

La struttura è stata riposta di nuovo in quarantena dopo la scoperta di due anziani tornati positivi a cui oggi, 18 giugno, si aggiunge un ulteriore terzo caso. Tutti e tre gli ospiti sono quindi stati nuovamente ricoverati nella struttura Covid intermedia La Melagrana di Narnali da dove sono stati dimessi pochi giorni fa dopo essere risultati negativi a ben due tamponi. Sono i cosiddetti casi "positivi di ritorno", emersi grazie a una nuova campagna di test sierologici, su cui c'è meno preoccupazione rispetto ai nuovi casi, ma che vanno comunque trattati con prudenza. Per questo il Comune di Carmignano ha deciso di rimettere la struttura in quarantena.

“Mi sono confrontato con la dirigente Asl Susanna Ricci – spiega il sindaco Edoardo Prestanti– la quale ha chiarito che non si tratta di nuovi positivi, bensì di persone che erano già state positive al virus, poi risultate negative ai due tamponi di rito nelle scorse settimane e che ad oggi presentano uno strascico della malattia. Adesso la rsa è in quarantena e gli ospiti risultati positivi sono stati immediatamente trasferiti in una struttura dedicata al Covid, in attesa di un nuovo tampone che avverrà dopo i giorni di quarantena. Le nostre strutture sono tenute sotto stretto controllo, per garantire la massima sicurezza alla città, ma le misure di sicurezza non possono essere limitate dentro le mura delle case di riposo. Il fatto che la malattia possa ripresentarsi anche dopo due tamponi negativi, come è accaduto a Comeana, deve ricordarci che non possiamo abbassare la guardia. L’uso delle mascherine e di tutte le precauzioni, così come l'uso massivo dei test sierologici, è fondamentale per prevenire una nuova ondata di contagi. Da parte nostra saremo intransigenti nei controlli, perché la tutela della sanità pubblica resta una priorità”.

Abbiamo chiesto spiegazioni scientifiche sui cosiddetti positivi di ritorno all'Asl Toscana Centro. Il dottor Renzo Berti, responsabile del dipartimento di prevenzione assicura che siamo di fronte a contagiosità molto basse e che non sono nuovi contagi bensì è il riaffiorare del malattia che ha colpito nei mesi scorsi i positivi di ritorno: "Stiamo scrivendo la storia del virus sulla nostra pelle. Va detto che ci sono casistiche molto nutrite sul fenomeno del positivo di ritorno che ci indicano la possibilità della permanenza della malattia nelle vie aree profonde (polmoni e bronchi, ndr) e di periodi di guarigione molto più lunghi dela media che si attesta attorno ai 40 giorni. In sostanza il doppio tampone certifica la negatività delle vie aree superiori. A distanza di giorni il virus può riemergere dalle vie aree profonde. E' un decorso particolare della malattia. La carica è residua e non dovrebbe portare a sintomi. Non è un ritorno di fiamma vero e proprio. La contagiosità è molto bassa e secondo alcuni assente ma dobbiamo essere prudenti e quindi abbiamo preferito spostare i tre anziani nuovamente in una struttura Covid".