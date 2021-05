19.05.2021 h 15:28 commenti

Covid, nessuna vittima segnalata a Prato dove oggi i nuovi contagi sono 38

Prosegue il calo dell'incidenza settimanale ogni centomila abitanti che in provincia scende sotto la soglia dei 150 casi

Salgono leggermente i nuovi contagi da Covid a Prato che nelle ultime 24 ore sono stati 38 contro i 34 del giorno precedente, ma oggi per fortuna la Regione non segnala nessun decesso a Prato, mentre in Toscana le vittime registrate sono state 16. Resta fermo a 571, dunque, il conteggio dei pratesi che da inizio pandemia hanno perso la vita dopo essere stati infettati dal coronavirus. Prosegue così il calo dell'incidenza settimanale dei casi ogni centomila abitanti che per la provincia di Prato scende sotto la soglia dei 150, per l'esattezza 149.

Sono, invece, 341 i nuovi casi registrati nelle 24 ore in Toscana su 21.555 tamponi tra molecolari e test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,58% (5,2% sulle prime diagnosi).

I ricoverati negli ospedali toscani sono 929 (40 in meno rispetto a ieri), di cui 170 in terapia intensiva (in questo caso tre in più in più). A Prato ci sono 76 pazienti Covid ricoverati in area medica al Santo Stefano e 13 in terapia intensiva. Per le cure intermedie è praticamente svuotata la palazzina del vecchio ospedale, dove restano tre ricoverati. Sono invece 41 i pazienti a La Melagrana e 28 quelli al Centro Pegaso.

L'età media dei 341 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa mentre quella delle 16 vittime toscane è di 78,7 anni.