20.07.2021 h 13:21 commenti

Covid, nessuna vittima né a Prato né in Toscana. Rallenta la curva dei contagi

Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 16 positivi in più in provincia e 169 in tutta la Regione con un numero di tamponi analizzato più che doppio rispetto al giorno precedente

Tornano a scendere i casi di Covid sia in provincia di Prato (nelle ultime 24 ore sono stati 16) sia in Toscana (dove ne sono stati registrati 169), a fronte di un numero di tamponi processati più che doppio rispetto al giorno precedente. E anche oggi, per fortuna, non vengono segnalati decessi nell'area pratese, al pari dell'intera regione, dove nella casella delle nuove vittime c'è uno zero.

Sono stati complessivamente 11.387 i test effettuati di cui 6.052 tamponi molecolari e 5.335 rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è quindi sceso all'1,48% (3,4% sulle prime diagnosi). L'età media dei 169 nuovi positivi odierni è di 33 anni circa (30% ha meno di 20 anni, 37% tra 20 e 39 anni, 23% tra 40 e 59 anni, 8% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più). Buone notizie anche dagli ospedali, dove oggi i ricoverati sono 85 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 15 in terapia intensiva (1 in meno). II vaccini attualmente somministrati nei vari hub toscani sono complessivamente 3.621.868. "La campagna di vaccinazione sta procedendo secondo quelli che sono i programmi - commenta il presidente della Regione Eugenio Giani -perché ci eravamo proposti di arrivare all'80% delle vaccinazioni per la prima dose entro il 30 settembre e di questo passo ce la facciamo. Prima ci vacciniamo, prima isoliamo il virus".