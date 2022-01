26.01.2022 h 14:17 commenti

Covid, nessun decesso oggi a Prato. Calano i nuovi casi ma anche i tamponi fatti

Il consueto punto sulla pandemia fatto nel bollettino regionale mostra una situazione stabile rispetto al giorno precedente anche per quanto riguarda l'occupazione degli ospedali toscani

Non c'è fortunatamente nessun pratese tra i 42 decessi Covid segnalati oggi dalla Regione con il consueto bollettino che fa il punto sulla pandemia. Le vittime pratesi da inizio emergenza restano quindi 698 con l'ultimo decesso che è quello del 60enne comunicato ieri. L'età media delle vittime toscane di oggi è sempre piuttosto alta, arrivando agli 84 anni e mezzo.

Resta invece stabile la situazione nelle strutture ospedaliere della regione, dove la crescita dei ricoveri di pazienti Covid sembra rallentare se non, per le terapie intensive, invertire la tendenza. Oggi i ricoverati nelle aree Covid degli ospedali della regione sono complessivamente 1.491 (5 in più rispetto a ieri), di cui 122 in terapia intensiva (3 in meno). Da ricordare che una buona parte dei ricoveri classificati Covid, sono in realtà di persone che arrivano in ospedale per altre patologie e che scoprono al positività solo uan volta effettuato il tampone obbligatorio.

Venendo ai contagi, questi sono in calo rispetto a ieri sia a Prato sia in Toscana ma a fronte di un'analoga diminuzione dei tamponi fatti. Nelle ultime 24 ore così i nuovi casi sono stati 813 in provincia e 10.535 in regione su un totale di oltre 65.500 test analizzati. Il tasso dei nuovi positivi è 16,02% (73,8% sulle prime diagnosi).