26.06.2021 h 13:50 commenti

Covid, nessun decesso in Toscana. A Prato i nuovi contagi sono otto

In tutta la regione i ricoverati sono 124, otto in meno rispetto a ieri, di cui 28 in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri



Con i casi di oggi il totale generale da inizio epidemia nella provincia di Prato è di 22.591 contagiati mentre il bilancio dei decessi resta fermo a 597 unità.

In Toscana sono 244.151 i casi di positività al Coronavirus. I 52 nuovi casi di oggi hanno un’età media di 40 anni circa.

I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 234.873 (96,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.745 tamponi molecolari e 11.215 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,3% è risultato positivo. Sono invece 4.330 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo): l'1,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 2.418, -1,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 124 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (1 in più).

All'ospedale di Prato i ricoverati sono 7 su 22 letti nell'area covid e 3 su 10 in terapia intensiva. Al centro Pegaso allestito al Creaf i pazienti sono 5 su 20 letti attivi.

Otto nuovi contagi e nessun decesso a Prato come nel resto della Toscana dove i contagiati delle ultime 24 ore sono 52. E’ quanto attesta il consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Regione sulla situazione epidemiologica toscana.Con i casi di oggi il totale generale da inizio epidemia nella provincia di Prato è di 22.591 contagiati mentre il bilancio dei decessi resta fermo a 597 unità.In Toscana sono 244.151 i casi di positività al Coronavirus. I 52 nuovi casi di oggi hanno un’età media di 40 anni circa.I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 234.873 (96,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.745 tamponi molecolari e 11.215 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,3% è risultato positivo. Sono invece 4.330 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo): l'1,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 2.418, -1,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 124 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (1 in più).All'ospedale di Prato i ricoverati sono 7 su 22 letti nell'area covid e 3 su 10 in terapia intensiva. Al centro Pegaso allestito al Creaf i pazienti sono 5 su 20 letti attivi.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus