Covid, nessun decesso in provincia nelle ultime 24 ore mentre ci sono 24 contagi

Torna a salire il numero di nuovi casi anche in Toscana ma a fronte di un numero di tamponi triplo rispetto al giorno precedente. Lieve incremento dei posti letto occupati negli ospedali

Nelle ultime 24 ore non sono stati segnalati decessi per Covid in provincia di Prato. La buona notizia si ricava dal bollettino emesso dalla Regione per fare il punto sulla pandemia e arriva dopo due giorni caratterizzati purtroppo dalla morte di tre anziani pratesi contagiati dal Covid. Sul fronte dei contagi, la situazione nell'area pratese resta al momento sotto controllo, nonostante un lieve incremento dei casi: sono stati 24, un numero che fa restare l'incidenza settimanale ogni centomila abitanti intorno alla soglia dei 60 casi, ben lontana quindi dai livelli di allarme.

Sono invece 370 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nelle 24 ore su 38.780 test di cui 8.627 tamponi molecolari e 30.153 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,95% (4,6% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri sono in aumento i contagi (erano 308), a fronte di quasi il triplo di test effettuati (erano 13.084), e conseguentemente il tesso di positività è in forte calo (era il 2,35%). L'età media dei nuovi positivi è di 39 anni circa (30% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 27% tra 40 e 59 anni, 21% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

Crescono leggermente anche oggi i ricoverati negli ospedali toscani che sono 303 (4 in più rispetto a ieri), di cui 45 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano in tutta la regione quattro nuovi decessi: un uomo e 3 donne con un'età media di 87,8 anni.