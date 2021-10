08.10.2021 h 12:56 commenti

Covid, nessun decesso e 24 nuovi contagi in provincia di Prato

Nonostante un leggero incremento dei casi rispetto a ieri, si conferma il raffreddamento della pandemia. Sempre meno pressione sulle strutture ospedaliere

Nelle ultime 24 ore in provincia di Prato non è stato segnalato nessun decesso per Covid, mentre i nuovi contagiati sono stati 24. Numeri in linea con quelli dei giorni scorsi, anche se rispetto a ieri risalgono leggermente i nuovi casi. Viene confermato quindi il rallentamento della curva pandemica con l'allentamento della pressione sulle strutture sanitarie e il netto calo nell'incidenza settimanale ogni centomila abitanti. Soprattutto, dopo i numeri impietosi della scorsa settimana, sembra essersi fermata la corsa di decessi, che aveva fatto preoccupare non poco, anche per la morte di persone in giovane età.

I nuovi casi di registrati in Toscana nelle 24 ore sono stati invece 275 su 17.515 test di cui 8.108 tamponi molecolari e 9.407 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,57% (3,7% sulle prime diagnosi). Quattro i nuovi decessi in regione: tre uomini e una donna, con un'età media di 88,8 anni. I pazienti Covid ricoverati negli ospedali toscani sono 252 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (stabili). Calano decisamente anche i ricoveri al Santo Stefano che oggi sono 16, uno dei quali in terapia intensiva. Mentre al Centro Pegaso ci sono ricoverati 8 pazienti Covid.