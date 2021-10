07.10.2021 h 14:46 commenti

Covid, nessun decesso a Prato e contagi in calo nelle ultime 24 ore

I numeri del bollettino regionale confermano il rallentamento della pandemia. Continua a cale il numero di pazienti ricoverati negli ospedali della regione

Per il secondo giorno consecutivo non sono segnalati morti per Covid a Prato, dove i contagi si mantengono bassi con i 16 nuovi positivi accertati nelle ultime 24 ore. Numeri che fanno scendere l'incidenza settimanale ogni centomila abitanti della provincia e che sembrano certificare il rallentamento della pandemia.

Sono invece 228 i nuovi casi di coronavirus registrati da ieri in Toscana su 18.339 test di cui 8.343 tamponi molecolari e 9.996 rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,24% (3,4% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i contagi sono stazionari (erano 229), così come il numero di test effettuati (erano 18.043) e anche il tasso di positività (era 1,27%).

Purtroppo oggi si registrano 5 nuovi decessi: 3 uomini e 2 donne con un'età media di 75,4 anni (due a Firenze, uno a Lucca, Pisa e Grosseto). Scendono ancora i pazienti Covid ricoverati negli ospedali toscani che oggi sono 255 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (4 in meno).