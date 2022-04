12.04.2022 h 13:20 commenti

Covid, nelle ultime 24 ore un decesso e 266 contagi in provincia

La vittima è un anziano di 83 anni che era ricoverato al Santo Stefano. Resta stabile la situazione negli ospedali toscani

C'è anche un anziano pratese di 83 anni, che era ricoverato al Santo Stefano, tra gli 8 decessi per Covid avvenuti in Toscana e segnalati nel bollettino della Regione. Si tratta complessivamente di tre uomini e cinque donne con un'età media di 76 anni e mezzo. Il totale dei pratesi morti dopo essersi infettati sale così a 809 da inizio pandemia. Tuttosommato stabile la situazione negli ospedali toscani dove i pazienti Covid ricoverati sono 845 (5 in più rispetto a ieri), di cui 38 in terapia intensiva (3 in meno).

Sul fronte dei contagi nelle ultime 24 ore ne sono stati accertati 266 in provincia di Prato e 5.478 in Toscana su 35.283 test di cui 5.033 tamponi molecolari e 30.250 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,53% (76,3% sulle prime diagnosi). L'età media dei nuovi positivi è di 42 anni circa.