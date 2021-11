26.11.2021 h 12:27 commenti

Covid, nelle ultime 24 ore stabili i contagi a Prato e nessuna vittima

I nuovi casi di positività accertati in provincia sono stati 32, in linea con il dato di ieri. In Toscana di registra un leggero calo delle persone ricoverate negli ospedali

Si mantiene stabile anche oggi il numero di nuovi contagi nell'area pratese, che sono stati 32 nelle ultime 24 ore. Non ci sono, invece, fortunatamente segnalazioni di decessi avvenuti in provincia. Il numero di vittime pratesi da inizio pandemia resta quindi fermo a quota 653. I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono stati invece 488 su 27.356 test di cui 9.535 tamponi molecolari e 17.821 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,78% (5,4% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri in calo contagi e tamponi, praticamente stabile tasso positività: nel precedente report i casi erano stati 610 su 35.129 test, con un'incidenza di nuovi positivi dell'1,74% (5,9% sulle prime diagnosi). L'età media dei nuovi positivi è di 40 anni circa (25% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 36% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più). Calano leggermente i ricoverati negli ospedali toscani: oggi sono 297 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un'età media di 83 anni, residenti due a Pisa e uno a Livorno.

