Covid, nelle ultime 24 ore sono 32 i contagi a Prato. Nessun decesso

Situazione stabile rispetto a ieri. Il presidente della Regione Eugenio Giani: "La pandemia è sotto controllo. Lo scorso anno in questo periodo i casi erano 16mila nella settimana in Toscana, ora siamo a 2mila"

Sono stabili rispetto a ieri i nuovi casi di contagio da Covid a Prato dove, per fortuna, non si registrano altre vittime dopo il cinese di 54 anni riportato nel bollettino di ieri. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di positività accertati in provincia sono stati 32, due in più rispetto al giorno precedente.

In Toscana, invece, il numero totale di contagi è 290 su 37.543 test di cui 8.740 tamponi molecolari e 28.803 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,77% (3,0% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i nuovi casi rilevati sono 100 in più (erano stati 190) ma su un numero di esami effettuati nei laboratori due volte e mezzo superiore, pertanto il rapporto fra nuovi casi e tamponi fatti è molto calato (ieri era 1,31%).

Scendono leggermente anche i ricoverati degli ospedali toscani cheoggi sono 297 (2 in meno rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (stabili). Alto, purtroppo, il numero di nuovi decessi: in totale sono stati dieci,3 uomini e 7 donne, con un'età media di 85,8 anni.

"Dobbiamo tenere di guardia una situazione che però in questo momento è sotto controllo" afferma Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, che poi aggiunge: "Se pensate che nella prima settimana di novembre l'anno scorso superavamo i 16.000 contagi in una settimana, quest'anno essere a 2000 contagi su una settimana ci consente di lavorare, di produrre, di vivere la nostra vita sociale, e quindi mi sento contento della situazione in Toscana".