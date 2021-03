24.03.2021 h 14:49 commenti

Covid, nelle ultime 24 ore sono 115 i nuovi contagi e due le vittime a Prato

I numeri della pandemia per la provincia restano alti ma rispetto ai giorni scorsi prosegue il calo dei casi. In Toscana oggi i guariti hanno superato i nuovi positivi. Sempre alta la pressione sugli ospedali

Prosegue anche oggi la discesa dei nuovi contagiati a Prato che sono 115, un numero sempre alto e da "zona rossa", ma che è esattamente la metà rispetto ai 234 di sabato scorso. E cala anche il numero dei decessi in provincia: oggi la Regione ne segnala due a Prato, mentre in tutta la Toscana sono stati ventisette: 15 uomini e 12 donne, con un’età media di 77,9 anni. Le due vittime pratesi sono decedute entrambe al Santo Stefano dove erano ricoverate. Si tratta di un uomo di 84 anni di Prato e di una donna di 80 di Vernio.

I numeri sono quelli del bollettino quotidiano inviato oggi a mezzogiorno alla Protezione civile nazionale, dove si ricava che nelle ultime 24 ore in Toscana ci sono stati più guariti (1.297) rispetto ai nuovi positivi, anche se i nuovi casi Covid sono più numerosi rispetto al giorno prima. Sono infatti 1.197 quelli registrati e individuati. Non diminuiscono invece i posti occupati in ospedale nei reparti Covid e nelle terapie intensive: in 1.741 sono ricoverati in ospedale (12 in più), di cui 253 in terapia intensiva (10 in più). A Prato sono occupati 154 dei 160 posti Covid in area medica al Santo Stefano e 18 dei 20 di terapia intensiva. Ci sono invece 41 pazienti a La Melagrana e 37 al Centro Pegaso nell'ex Creaf.

I tamponi complessivamente registrati nelle ultime ventiquattro ore sono, rispettivamente, 16.369 molecolari e 9.690 antigenici rapidi. Di questi il 4,6 per cento è risultato positivo. Se il campione di riferimento sono invece i soli soggetti testati (10.451, escludendo i tamponi di controllo), la percentuale sale all’11,5 per cento. L'età media dei nuovi positivi registrati nel bollettino di oggi è di circa 44 anni.