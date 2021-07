03.07.2021 h 14:12 commenti

Covid, nelle ultime 24 ore otto nuovi contagi a Prato. C'è anche una vittima

Si tratta di una donna: è il decesso numero 599 in provincia da quando è iniziata la pandemia

Sono pratesi 8 dei 50 nuovi contagiati accertati in Toscana nelle ultime 24 ore ed è purtroppo pratese anche una delle tre donne morte in regione dopo aver contratto l'infezione da coronavirus. Si tratat della vittima numero 599 in provincia di Prato da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino della Regione che fa il punto sulla pandemia. Le nuove positività sono emerse dall'analisi di oltre 16mila tamponi tra molecolari e antigenici rapidi, con un tasso di positività assoluto dello 0,3% e dell'1,2% sulle sole prime diagnosi. I ricoverati negli ospedali toscani sono 103 (2 in più rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (stabili). L'età media delle tre vittime è di 64,7 anni, mentre quella dei 50 nuovi positivi è di 37 anni circa, con prevalenza della fascia tra 20 e 39 anni.

