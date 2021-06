22.06.2021 h 12:32 commenti

Covid, nelle ultime 24 ore nessun nuovo contagiato a Prato e in tutta la Toscana appena 25

Lo zero nella casella dei nuovi casi in provincia non si vedeva dal 14 settembre scorso. Il sindaco Biffoni: "Non è finita ma questa notizia è una gioia immensa e che rassicura per il futuro"

Nelle ultime 24 ore in provincia di Prato non si è registrato nessun nuovo contagio da Covid. Uno zero che non si verificava dal 14 settembre scorso. Tra i primi a festeggiare l'evento è stato il sindaco Matteo Biffoni, con un post sulla sua pagina Facebook: Dopo un anno durissimo, finalmente oggi, a Prato, abbiamo zero nuovi contagi - scrive -. Lo sappiamo, non è finita, ne siamo consapevoli. Ma se ripenso al dolore per chi non c'è più, alla nostra città deserta, ai negozi chiusi, agli abbracci negati, ai banchi e alle palestre vuote, allo sforzo immenso della Protezione civile, all'Ostensione straordinaria in una piazza buia e silenziosa...ecco, oggi questo zero è gioia immensa, è emozione pura. Non ci siamo mai potuti permettere di avere paura, ma il dato di oggi è conforto e rassicurazione. Adesso bisogna continuare con i vaccini e con un altro pochino di attenzione: è la strada per uscire definitivamente da questo incubo".

E i numeri sono estremamente confortanti anche per l'intera Toscana dove sono appena 25 i nuovi casi di coronavirus su 13.539 test di cui 6.670 tamponi molecolari e 6.869 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,18% (0,5% sulle prime diagnosi). Un numero di nuovi positivi così basso in Toscana non si vedeva dal 17 agosto 2020, l'incidenza media regionale è 11 casi ogni 100mila abitanti.

