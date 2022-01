03.01.2022 h 12:43 commenti

Covid, nelle ultime 24 ore i nuovi contagi a Prato sono 350. Morto un 51enne

La vittima non si era vaccinata. Situazione stazionaria rispetto a ieri con un leggero calo nei casi di positività accertati in provincia. Crescono i pazienti negli ospedali toscani ma non nelle terapie intensive dove ce ne è uno in meno

Contagi Covid stabili, rispetto a ieri, sia a Prato sia in Toscana. Anche oggi, però, una delle sei vittime segnalate in Toscana è pratese. Si tratta di un uomo di 51 anni, italiano, che non si era vaccinato. Con l'aggravarsi della situazione l'uomo aveva accettato le cure dei sanitari del Santo Stefano, ma purtroppo non c'è stato niente da fare.

Per la provincia si tratta del decesso numero 668 dal marzo 2020, mentre in Toscana il totale delle vittime è di 7.574. Le ultime sono due uomini e quattro donne con un'età media di 75 anni e mezzo.

Venendo ai casi di positività, nelle ultime 24 ore ne sono stati accertati 350 in provincia di Prato (21 in meno rispetto a ieri) e 6.952 in tutta la regione (4.495 confermati con tampone molecolare e 2.457 da test rapido antigenico). I contagi sono scaturiti dall'analisi di 27.639 test di cui 15.673 tamponi molecolari e 11.966 antigenici rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 25,15% (60,6% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i contagi sono in crescita (erano 6.367), a fronte di un maggior numero di test (erano 22.513) e il tasso di positività è in lieve diminuzione (era 28,28%).

Crescono i pazienti Covid ricoverati negli ospedali della regione che oggi sono 839 (59 in più rispetto a ieri), si alleggerisce invece la pressione nelle terapie intensive dove i posti letto occupati da persone infette sono 84, uno in meno rispetto al giorno precedente. Situazione stabile a Prato con 7 pazienti Covid in terapia intensiva, uno in meno di ieri, 45 al Santo Stefano e 20 al Pegaso, esattamente come il giorno precedente.