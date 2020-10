30.10.2020 h 14:26 commenti

Covid, nelle ultime 24 ore centottanta nuovi casi e due decessi

Il miglioramento è lievissimo. I numeri restano alti. In tutta la Toscana 2.765 nuovi casi, età media 45 anni. Uno dei due morti pratesi era tra i fondatori del circolo La Macine

Vediamo nel dettaglio i 180 nuovi casi: 142 sono di Prato, 14 a di Carmignano, 11 di Montemurlo, 7 di Vaiano, 3 di Vernio, altrettanti di Cantagallo, 1 di Poggio.

Tra i nuovi casi c'è un bambino di due anni di Prato e anche un 85enne, sempre residente in città.

Vediamo ora i posti letto del Santo Stefano. I ricoveri Covid ordinari salgono di 8 unità e passano dai 74 di ieri agli 82 di oggi. Quelli di malattie infettive invece scendono di un'unità per un totale di 6. Quindi in questa area i ricoveri sono 88. Incrementa di un posto letto occupato da un paziente Covid anche la terapia intensiva che sale a 16 ricoveri. Sono 180 i nuovi casi positivi registrati a Prato nelle ultime 24 ore secondo il bollettino emesso dalla Regione con i dati accertati alle ore 12 di oggi. Sono undici in meno rispetto a ieri quando per la prima volta dopo molti giorni neri la provincia laniera è scesa sotto quota 200. I numeri sono comunque alti e portano il totale pratese da inizio epidemia a 3.215 casi. Purtroppo oggi a Prato si registrano due decessi che portano il totale a 65. Sono due uomini. Uno di 82 anni morto al Santo Stefano e uno di 74, deceduto nel reparto di malattie infettive di Careggi. Si tratta di di Fiorenzo Manetti (foto qui di seguito), molto conosciuto in città e fondatore con la sua famiglia, del circolo Costa Azzura a La Macine. Lo stesso circolo dà la triste notizia sulla sua pagina Facebook su richiesta della moglie di Manetti. "Oggi è venuto a mancare un caro amicoconosciuto da tutti per l'impegno che lo ha contraddistinto nei confronti della collettività intera, la Macine non sarà più la stessa senza di te, il circolo non sarà più lo stesso senza di te, noi non saremo più gli stessi, grazie per aver incrociato la strada della nostra vita".

Diamo un'occhiata ai dati regionali.

Sono oggi 2.765 i nuovi positivi al Coronavirus (2.278 identificati in corso di tracciamento e 487 da attività di screening) su un totale di 41.723 casi, registrati dall’inizio dell’epidemia. I nuovi casi sono il 7,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 2.765 casi odierni è di 45 anni circa (il 17% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più).

I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.074.698, 17.834 in più rispetto a ieri, superando il traguardo indicato dal presidente Eugenio Giani di 17.500 tamponi giornalieri. Sono 10.964 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 25,2% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.262 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 26.420, +10,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.160 (67 in più rispetto a ieri), di cui 153 in terapia intensiva (16 in più). Oggi si registrano 10 nuovi decessi: 7 uomini e 3 donne con un'età media di 83,3 anni.

I guariti crescono del 2,2% e raggiungono quota 13.983 (33,5% dei casi totali).

La Toscana si trova al 8° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 1.119 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 1.022 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 1.410 casi x100.000 abitanti, Pisa con 1.256, Prato con 1.247, la più bassa Grosseto con 560.

Complessivamente, 25.260 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (2.383 in più rispetto a ieri, più 10,4%). Sono 29.639 (1.053 in più rispetto a ieri, più 3,7%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.160 (67 in più rispetto a ieri, più 6,1%), 153 in terapia intensiva (16 in più rispetto a ieri, più 11,7%).

Le persone complessivamente guarite sono 13.983 (305 in più rispetto a ieri, più 2,2%): 649 persone clinicamente guarite (23 in più rispetto a ieri, più 3,7%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 13.334 (282 in più rispetto a ieri, più 2,2%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

SCUOLE.

Nuovo caso, dopo quello registrato lo scorso 28 ottobre, alla materna Bonacossi di Seano che quindi proroga la chiusura generale fino al 10 novembre compreso perchè l'ultimo contatto è avvenuto il 27 ottobre scorso.

A Poggio a Caiano ci sono due casi positivi; un alunno alla scuola media Mazzei e un'educatrice al nido comunale. Scatta quindi la quarantena per una classe terza della Mazzei e per la bolla del nido. Quest'ultimo caso tornerà in classe il 9 novembre, mentre la terza delle medie il 5 novembre.

A Cantagallo una classe della primaria Teresa Meroni è in quarantena perchè due insegnanti sono risultate positive. I bambini resteranno a casa fino al 10 novembre perchè l'ultima presenza a scuola è del 27 ottobre.

Il presidente della provincia e sindaco di Poggio, Francesco Puggelli, sottolinea che i casi medicei sono stati trattati velocemente grazie al medico scolastico che si occupa della zona, ma anche che questo non basta: "C'è ancora troppo tempo tra l'individuazione del caso e la messa in quarantena del resto della classe. L'ho già detto e lo ribadisco. Sono necessari i tamponi ultrarapidi e dei presidi sanitari scolastici di area con Drive Through dedicati, in modo che scoperta del caso positivo e messa in quarantena siano effettuati quasi in simultanea e comunque nell'arco della giornata. Facciamoci trovare preparati per il 24 novembre quando scadrà il nuovo Dpcm. Solo con questi strumenti potremo lasciare aperte le scuole e adottare nel caso chiusure localizzate".