05.09.2021 h 13:18 commenti

Covid, nelle ultime 24 ore altri 62 contagiati a Prato e c'è anche una vittima

In tutta la Toscana il numero di nuovi positivi è di 557 con tre decessi. In leggero calo il numero di persone infette ricoverate negli ospedali della regione

Sono 62 i nuovi contagi da Covid a Prato accertati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiunge purtroppo anche un decesso, il numero 616 dall'inizio della pandemia. La vittima pratese, di cui più tardi l'Asl Toscana Centro fornirà ulteriori dati, è una delle tre segnalate in Toscana oggi. Si tratta di due uomini e una donna con un'età media di poco superiore ai 73 anni.

In Toscana i casi di positività al coronavirus sono stati complessivamente 557, scaturiti dall'analisi di 9.140 tamponi molecolari e 8.949 tamponi antigenici rapidi. Il tasso di positività è quindi del 3,1% che sale al 9,5% se consideriamo solo le prime diagnosi. Cala in tutta la regione il numero dei pazienti Covid ricoverati che sono 450 (9 in meno rispetto a ieri), di cui 58 in terapia intensiva (1 in meno).

L'età media dei 557 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (25% ha meno di 20 anni, 34% tra 20 e 39 anni, 27% tra 40 e 59 anni, 10% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

seguono aggiornamenti