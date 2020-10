01.10.2020 h 15:03 commenti

Covid, nelle ultime 24 ore a Prato undici nuovi casi ma nessun decesso

I numeri sono forniti dall'odierno bollettino regionale. Il totale pratese sale a 895 casi da inizio pandemia. In tutta la Toscana sono 144 i nuovi casi per un totale di 14.971 persone contagiate da marzo

Sono undici i nuovi casi Covid registrati a Prato nelle ultime 24 ore. E' quanto riporta il consueto bollettino regionale. In tutta la Toscana sono 144, l’1% in più rispetto al totale del giorno precedente. Da inizio pandemia in tutta la regione i casi di positività sono 14.971 di cui 895 a Prato.

L'età media dei nuovi casi è di 41 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 65% è risultato asintomatico, il 24% pauci-sintomatico. Sei i casi ricollegabili a rientri dall'estero, uno da altre regioni italiane (Sicilia). Il 47% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 748.736, 8.253 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 3.468, +1,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 128 (9 in più rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registra un nuovo decesso: una donna di 75 anni, ad Arezzo.