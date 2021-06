Tornano a salire i contagi da Covid nella provincia di Prato che, da sola, ha praticamente un quarto di tutti quelli registrati in Toscana nelle ultime 24 ore. Sono infatti dieci le persone risultate positive al coronavirus nell'area pratese su 42 accertate in tutta la regione. Per fortuna, comunque, oggi non si registrano vittime pratesi, mentre in Toscana sono sei i decessi segnalati dalle autorità sanitarie: due uomini e quattro donne con un'età media di 83,5 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute abitavano a Firenze, Pistoia, Massa Carrara, Pisa, Arezzo e Siena.

Tornando ai contagi pratesi, 9 di questi sono riconducibili al capoluogo e uno a Poggio a Caiano. C'è un focolaio familiare con i genitori e i due figli positivi. E ci sono anche due giovani di nazionalità cinese.

L'età media dei 42 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa e sono stati trovati dall'analisi di 12.843 test di cui 5.115 tamponi molecolari e 7.728 antigenici rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,33% (1% sulle prime diagnosi).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, oggi sono complessivamente 132 (10 in meno rispetto a ieri), di cui 27 in terapia intensiva (2 in meno). Al Santo Stefano ci sono in tutto 12 pazienti Covid, di cui tre in terapia intensiva. Cinque, invece, i pazienti ricoverati al Centro Pegaso.