01.02.2022 h 14:07 commenti

Covid, nelle ultime 24 ore a Prato un decesso e 667 nuovi casi di contagio

Prosegue anche oggi il calo dei positivi in Toscana grazie alle 14.428 guarigioni registrate in un giorno solo. E rispetto a ieri ci sono meno pazienti ricoverati in terapia intensiva

C'è anche oggi un decesso pratese tra i 24 segnalati in Toscana (12 uomini e altrettante donne con un'età media di quasi 81 anni). Si tratta di una donna di 75 anni che era ricoverata in ospedale. E il decesso numero 707 in provincia da quando è iniziata la pandemia. Sul fronte degli ospedali, la situazione si mantiene stabile rispetto a ieri con 1.478 pazienti Covid (1 in più) ricoverati negli ospedali della regione. Migliora invece la situazione delle terapie intensive, visto che oggi i posti letto occupati da persone positive sono 104, vale a dire otto in meno rispetto al giorno precedente. E prosegue anche oggi il calo generale dei positivi visto che nelle ultime 24 ore si sono registrate 14.428 guarigioni a fronte di 9.877 nuovi contagi. Di questi 667 riguardano persone che abitano in provincia di Prato. Rispetto a ieri, quindi, i nuovi casi di positività sono in rialzo ma a fronte di un numero molto più alto di tamponi processati, con il risultato che oggi cala il tasso di positività, che si attesta all'11,6% (73% per le prime diagnosi).

