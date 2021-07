06.07.2021 h 14:25 commenti

Covid, nelle ultime 24 ore a Prato trovati altri sette contagi. C'è una vittima

Torna leggermente a salire la curva della pandemia dopo lo zero di ieri, pur restando su numeri molto bassi. In Toscana l'età media dei nuovi positivi è di 40 anni

Sono pratesi sette dei 59 nuovi contagi accertati in Toscana nelle ultime 24 ore e purtroppo è pratese anche una delle tre vittime segnalate nel bollettino della Regione: un uomo e due donne con un'età media di 82,3 anni. Dopo lo zero di ieri, quindi, torna leggermente a salire la curva dei contagi, pur con un numero di casi molto basso che si unisce al calo dei ricoverati negli ospedali: oggi i pazienti Covid ricoverati in tutta la Toscana sono 91 (9 in meno rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (1 in più). Sono poco più di 12mila invece i tamponi analizzati tra molecolari e antigenici rapidi. Il tasso di positività è dello 0,5% che sale all'1,4% con le prime diagnosi.

L'età media dei 59 nuovi positivi odierni è di 40 anni circa con più della metà dei contagiati che ha meno di 40 anni.

