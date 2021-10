27.10.2021 h 14:29 commenti

Covid, nelle ultime 24 ore a Prato sono stati 17 i contagi accertati

Anche oggi, per fortuna, non vengono segnalate vittime in provincia. In Toscana i casi tornano appena sopra quota 300 e ci sono stati otto decessi

Sono stati 17 i nuovi contagi da Covid accertati a Prato nelle ultime 24 ore, in risalita rispetto a ieri ma pur sempre con numeri ben al di sotto della soglia di attenzione e con l'incidenza settimanale ogni centomila abitanti che resta tra le più basse in Toscana. Anche oggi, poi, non viene segnalato nessun decesso nell'area pratese.

In Toscana, invece, i casi di positività al coronavirus sono stati complessivamente 302 (289 confermati con tampone molecolare e 13 da test rapido antigenico) su 27.201 test. Il tasso dei nuovi positivi è 1,11% (3,9% sulle prime diagnosi). In regione ci sono stati purtroppo 8 vittime: si tratta di tre uomini e cinque donne con un'età media di 86,5 anni (tre residenti a Firenze, due a Pistoia e Siena, una a Massa Carrara). Lieve aumento per i ricoverati negli ospedali toscani che oggi sono 260 (2 in più rispetto a ieri), di cui 27 in terapia intensiva (4 in più).