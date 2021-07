01.07.2021 h 13:01 commenti

Covid, nelle ultime 24 ore a Prato segnalati tre contagi e nessuna vittima

Il bollettino della Regione conferma il trend al ribasso anche per quanto riguarda i ricoveri in ospedale che in tutta la Toscana sono vicini a scendere sotto quota cento complessiva

Tre nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore e nessun decesso. E' quanto si legge nel bollettino della Regione sull'andamento della pandemia da Covid nell'area pratese, dove dunque il numero di nuovi casi di positività si mantiene piuttosto basso. I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore, invece, sono complessivamente 53 su 13.317 test di cui 6.452 tamponi molecolari e 6.865 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,40% (1,1% sulle prime diagnosi). Si registrano purtroppo due nuovi decessi: un uomo e una donna, entrambi residenti in provincia di Firenze, con un'età media di 69 anni. Continuano a scendere i pazienti Covid ricoverati negli ospedali toscani, che sono vicini a scendere sotto quota 100: oggi sono 109 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (1 in meno). Più tardi l'Asl Toscana Centro fornirà anche il dato relativo a Prato. seguono aggiornamenti

