15.10.2021 h 12:05 commenti

Covid, nelle ultime 24 ore a Prato nessuna vittima e 23 contagi

Seppure in leggera risalita rispetto ai giorni scorsi, il numero di nuovi casi di positività si mantiene su numeri bassi e non preoccupanti

Leggera risalita dei casi di Covid nelle ultime 24 ore a Prato, ma sempre con numeri contenuti e non preoccupanti. Sono stati 23, infatti, i nuovi contagi accertati in provincia. Nessuna segnalazione di decessi, per fortuna, con l'unica vittima settimanale che resta l'86enne di cui è stata comunicata ieri la morte.

I nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana sono invece 230 su 30.656 test di cui 8.663 tamponi molecolari e 21.993 rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,73% (2,8% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi è praticamente uguale (erano 229) mentre è maggiore quello dei test effettuati (erano 21.952) di conseguenza il tasso è più basso (era 1,04%. Segnalati in Toscana tre nuovi decessi: un uomo e due donne con un'età media di 84,3 anni, residenti nelle province di Firenze e Arezzo.

Continuano a calare gli attualmente positivi che sono oggi 5.478, -1% rispetto a ieri. Mentre si registra un lieve incremento dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali toscani che sono 216 (7 in più rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (1 in meno). A Prato sono ricoverati in tutto 20 pazienti Covid: 17 al Santo Stefano (uno dei quali in terapia intensiva) e tre al Centro Pegaso.