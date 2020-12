19.12.2020 h 14:42 commenti

Covid, nelle ultime 24 ore a Prato nessun decesso e i nuovi casi restano sotto quota cinquanta

Da tanti giorni il bollettino quotidiano Covid della Regione non dava tregua sul fronte dei morti. In Toscana invece sono 25 con età media di oltre 78 anni. Stabile la situazione dei posti letto

Il bollettino quotidiano sull'andamento dell'epidemia nella provincia di Prato oggi non registra decessi. E' la prima volta che accade dopo molti giorni. I nuovi contagiati sono 48 in più di ieri e portano il totale pratese da inizio epidemia a 10.077 unità. Rispetto a ieri, 41 nuovi casi, c'è un leggero aumento ma la situazione è sotto controllo. Il numero di decessi da inizio pandemia resta quello di ieri, pari a 229 morti

I 48 nuovi casi di oggi sono così distribuiti: Carmignano 1, Montemurlo 4, Prato 41, Vaiano e Venio 1 ciascuno. Sostanzialmente stabile la situazione dei posti letto: al Santo Stefano 87 in area Covid e 11 in terapia intensiva, alla palazzina Ovest del vecchio ospedale 33 e al centro La Melagrana 42.

I nuovi positivi sono 540 in più rispetto a ieri, pari allo 0,5% in più. Il totale, da inizio epidemia, sale a 115.300 unità. L'età media dei 540 casi odierni è di 51 anni circa.

I guariti crescono dell’1% e raggiungono quota 98.859 (85,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.780.010, 11.028 in più rispetto a ieri, di cui il 4,9% positivo. Sono, invece, 3.976 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13,6% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 4.736 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 13.026, -3,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.187 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 189 in terapia intensiva (2 in meno).

Oggi si registrano 25 nuovi decessi: 14 uomini e 11 donne con un'età media di 78,1 anni.

Complessivamente, 11.839 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. Sono 24.685 le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.187 (13 in meno rispetto a ieri, meno 1,1%), 189 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno 1%).

Le persone complessivamente guarite sono 98.859 (1.008 in più rispetto a ieri, più 1%): 418 persone clinicamente guarite (3 in più rispetto a ieri, più 0,7%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 98.441 (1.005 in più rispetto a ieri, più 1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.