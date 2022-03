08.03.2022 h 14:43 commenti

Covid, nelle ultime 24 ore a Prato due vittime e 127 nuovi contagiati

Il punto sulla pandemia nel bollettino della Regione. Stazionaria la situazione negli ospedali toscani dove ci sono tre pazienti in meno ricoverati

Sono pratesi due delle 18 vittime del Covid segnalate oggi in Toscana, con età media di poco inferiore agli 80 anni. Si tratta di due uomini, entrambi morti al Santo Stefano: uno aveva 69 anni e abitava a Poggio a Caiano, l'altro 85 ed era di Prato. Con loro sale quindi a 770 il numero di residenti in provincia che ha perso la vita dopo aver contratto il Covid da quando è iniziata la pandemia.

Per il resto resta pressoché stabile il numero di persone infette ricoverate negli ospedali della Toscana, dove oggi ci sono 747 posti letto occupati (tre in meno rispetto a ieri), di cui 50 in terapia intensiva (stabili). Scendono leggermente anche gli attualmente positivi in regione, che sono oggi 24.050, -0,2% rispetto a ieri, grazie ai 3.860 guariti nell'ultima giornata.

Venendo ai nuovi contagi, questi tornano sopra quota cento in provincia, per l'esattezza sono 127, mentre i nuovi casi Covid registrati nelle 24 ore in Toscana sono 3.840 su 31.485 test di cui 6.425 tamponi molecolari e 25.060 rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,20% (58,2% sulle prime diagnosi). L'età media dei nuovi positivi è di 39 anni circa (26% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).