Covid, nelle ultime 24 ore 79 casi e tre morti a Prato. Cala anche il numero dei ricoveri

Rispetto a ieri peggiora solo la situazione dei decessi. A livello regionale l'età media dei nuovi casi è 52 anni, quella dei morti, che sono 32, è 81 anni

Settantanove nuovi casi Covid e tre morti. E' il quadro pratese delle ultime 24 ore secondo il bollettino emesso dalla Regione Toscana sulla situazione epidemiologica con dati accertati alle ore 12 sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale. Seppur lievemente rispetto a ieri, la curva pratese scende ancora (ieri 88 casi), mentre i morti aumentano (ieri uno).

Con i 79 nuovi casi di oggi il totale da inizio epidemia arriva a 9.133 unità mentre i morti a 173.

L'Asl Toscana Centro segnala 77 nuovi casi, anzichè 79, in provincia di Prato. Sono così ripartiti: Cantagallo 2, Carmignano 5, Montemurlo 8, Poggio a Caiano 1, Prato 56, Vaiano 4, Vernio 1.

I tre morti sono due donne di 81 e 84 anni e un uomo di 67 anni. L'uomo è morto al Santo Stefano come l'84enne, mentre l'81enne è deceduta al centro La Melagrana.

Sostanzialmente stabile con una leggera diminuzione sulla area Covid del Santo Stefano dove i posti letto occupati sono 101 su 106. In terapia intensiva ci sono 23 ricoverati su 32. Piene invece le strutture esterne medie e intermedie: ala Melagrana sono occupati 42 posti su 42, mentre alla palazzina Ovest 35 su 36. Vediamo dunque la situazione in tutta la Regione. Come anticipato stamani dal presidente Giani, i nuovi positivi rispetto a ieri sono 658 (398 identificati in corso di tracciamento e 260 da attività di screening) su un totale complessivo, da inizio epidemia, di 104.099 unità. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 658 casi odierni è di 52 anni circa (l’11% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 17% ha 80 anni o più).

I guariti crescono del 4,2% e raggiungono quota 61.225 (58,8% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.578.009, 9.801 in più rispetto a ieri, di cui il 6,7% positivo. Sono invece 3.385 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 19,4% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.387 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 40.201, -4,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.830 (32 in meno rispetto a ieri), di cui 267 in terapia intensiva (11 in meno).

Oggi si registrano 32 nuovi decessi: 18 uomini e 14 donne con un'età media di 81 anni.

La Toscana si trova al 8° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 2.791 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 2.653 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 3.544 casi x100.000 abitanti, Pisa con 3.435, Massa Carrara con 3.365, la più bassa Siena con 1.574.

Complessivamente, 38.371 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (1.793 in meno rispetto a ieri, meno 4,5%). Sono 36.983 (520 in meno rispetto a ieri, meno 1,4%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 12.747, Nord Ovest 17.081, Sud Est 7.155). Le persone complessivamente guarite sono 61.225 (2.451 in più rispetto a ieri, più 4,2%).

Sono 2.673 i deceduti dall'inizio dell'epidemia. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 71,7 x100.000 residenti contro il 92,1 x100.000 della media italiana (10° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (158,6 x100.000), Firenze (95,8 x100.000) e Pistoia (69,8 x100.000), il più basso a Grosseto (28,0 x100.000).