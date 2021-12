09.12.2021 h 11:57 commenti

Covid, nell'ultima settimana Prato è stata la provincia meno colpita di tutta la Toscana

Lo certifica la Fondazione Gimbe: con 92 casi ogni centomila abitanti l'area pratese ha il numero di nuovi contagi più basso della regione. Nelle ultime 24 ore sono stati 17 con nessun decesso

Nell'ultima settimana Prato è stata la provincia toscana con l'incidenza più bassa per casi Covid ogni centomila abitanti. A dirlo è il consueto monitoraggio della Fondazione Gimbe che certifica, per l'intera regione, un aumento di casi Covid del 25,2% rispetto alla settimana precedente ma con i ricoveri che rimangono sotto la soglia di saturazione sia nell'area medica sia nelle terapie intensive.

Nella settimana 1-7 dicembre, secondo i ricercatori della Fondazione, a livello provinciale i nuovi casi per 100.000 abitanti sono stati 175 a Massa Carrara, 165 a Grosseto, 152 a Pistoia 138 a Livorno, 126 ad Arezzo, 106 a Lucca e a Siena, 94 a Pisa, 93 a Firenze e 92 a Prato.

Dato confermato anche dal bollettino di oggi 9 dicembre dove vengono segnalati a Prato 17 nuovi casi di contagio da coronavirus su un totale di 659 accertati in tutta la Toscana.

I pazienti Covid ricoverati negli ospedali della regione sono 325 (8 in più rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (stabili). restano quindi sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica (5%) e in terapia intensiva (8%) occupati da pazienti Covid. A Prato ci sono in tutto 28 pazienti Covid ricoverati, di cui 25 al Santo Stefano (5 dei quali in terapia intensiva) e tre al Centro Pegaso.

Oggi sono segnalati quattro nuovi decessi: un uomo e 3 donne, con un'età media di 85,8 anni, residenti due a Firenze uno a Pisa e uno a Livorno.

La popolazione toscana che ha completato il ciclo vaccinale è pari 80,8% (media Italia 77,3%) a cui aggiungere un ulteriore 2,7% (media Italia 2,8%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 57,4% (media Italia 46,8%).