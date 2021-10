11.10.2021 h 14:28 commenti

Covid, nell'area pratese registrati 10 nuovi contagi e nessun decesso

I numeri della pandemia per la provincia continuano ad essere positivi e la curva ormai si sta assestando ai livelli minimi

Resta ampiamente sotto controllo la situazione della pandemia nell'area pratese dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 10 nuovi contagi e non sono segnalate vittime. L'incidenza settimanale è ormai sotto quota 50 casi mentre i decessi totali sono a quota 641 da inizio pandemia, cifra fortunatamente ferma ormai da qualche giorno.

In Toscana i casi di positività al Coronavirus sono stati invece 162 (età media 42 anni), anche qui con una curva ormai costante verso il basso. Purtroppo si registrano sei nuovi decessi: 5 uomini e una donna con un'età media di 81,3 anni (due a Firenze, uno a Lucca, Pisa, Livorno, Arezzo). Gli attualmente positivi sono oggi 5.740 (-1,7% su ieri, confermando la tendenza in graduale discesa giornaliera in corso da tempo). Tra loro i ricoverati sono 245 (+4 persone il saldo su ieri) di cui 25 in terapia intensiva (saldo invariato). A Prato i pazienti Covid ricoverati sono 17 al Santo Stefano (di cui uno in terapia intensiva) e due al Centro Pegaso.