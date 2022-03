E' un 57enne di Prato, morto al Santo Stefano, una delle dieci vittime Covid segnalate oggi in Toscana dal bollettino regionale. L'Asl non specifica se l'uomo fosse vaccinato e il suo quadro clinico. Con questo decesso il bilancio pratese da inizio pandemia sale a 785 morti. Le altre nove vittime toscane sono 5 uomini e 4 donne con un'età media di 82,3 anni.

A Prato è stabile la situazione dei posti letto al Santo Stefano con 44 ricoveri in area medica e 1 in terapia intensiva. Leggero aumento per la struttura intermedia La Melagrana che passa da 37 a 42 letti occupati su 44, mentre al Pegaso si scende da 11 a 8 ricoveri su 20 letti attivi.

Seppur inferiore rispetto a ieri, il numero dei nuovi contagi registrati nel territorio provinciale resta sopra quota 200. Per la precisione 208. In Toscana il numero è più basso di quello segnalato ieri, 5.203 casi contro i 6.574 di ieri (e non viceversa come scritto prima), a fronte però, di un minor numero di test, 30.993 contro i 39.824di ieri. Pressochè stabile il tasso dei nuovi positivi, è 16,79% (era 16,51%). Gli attualmente positivi sono oggi 34.652, +7,6% rispetto a ieri. L'aumento dei contagi si riflette in un aumento dei ricoveri ma non nelle terapie intensive. I ricoverati infatti sono 699, ossia 9 in più, rispetto a ieri (+1,3%), di cui 31 in terapia intensiva, 4 in meno (-11,4%).