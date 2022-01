28.01.2022 h 14:51 commenti

Covid, morto un ottantenne al Santo Stefano. Calano i casi e i posti letto occupati negli ospedali

Buone notizie sul fronte delle ospedalizzazioni dove diminuisce la pressione. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono stati 666 in provincia di Prato e 10.528 in Toscana su 68.127 test

E' un uomo di 80 anni pratese, deceduto al Santo Stefano dove era ricoverato, la vittima numero 702 del Covid a Prato da quando è iniziata la pandemia. Il decesso dell'anziano è uno dei 31 segnalati in Toscana dal Bollettino della Regione. Si tratta complessivamente di 19 uomini e 12 donne con un'età media di poco inferiore agli 82 anni e mezzo.

A fronte di un numero di decessi ancora alto, si registra anche oggi un arretramento nell'occupazione dei posti letto negli ospedali della Toscana. Oggi i pazienti Covid ricoverati sono 1.456 (22 in meno rispetto a ieri), di cui 116 in terapia intensiva (3 in meno). Si allenta quindi la pressione sulle strutture sanitarie dove circa un terzo dei nuovi ricoveri Covid sono in realtà di persone arrivate con altre patologie e che hanno scoperto la positività solo dopo il tampone obbligatorio.

A proposito di tamponi, anche qui la curva dei contagi è in calo. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono stati 666 in provincia di Prato e 10.528 in Toscana su 68.127 test di cui 19.510 tamponi molecolari e 48.617 antigenici rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,45% (73,2% sulle prime diagnosi).