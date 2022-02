03.02.2022 h 15:09 commenti

Covid, morto al Santo Stefano un 56enne. Stabile il numero di contagi rispetto a ieri

I casi di positività registrati nelle 24 ore in Toscana sono stati 8.175 su 61.762 esami totali mentre in provincia di Prato ci sono 568 nuovi positivi

E' un uomo di 56 anni italiano l'ultima vittima del Covid a Prato. Era ricoverato al Santo Stefano ed è uno dei 33 nuovi decessi accertati in Toscana tra le persone risultate positive al tampone: 23 uomini e 10 donne con un'età media di poco superiore agli 82 anni. Sul fronte ospedaliero resta stabile la situazione con 1.449 pazienti Covid ricoverati negli ospedali della regione (6 in meno rispetto a ieri), dei quali 98 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri). A Prato ci sono 100 ricoverati Covid al Santo Stefano, sei dei quali in terapia intensiva, 50 al Pegaso e 44 a La Melagrana. Tra i ricoverati cresce la percentuale di chi arriva in ospedale per altri motivi e solo al momento del tampone scopre la positività al Covid.

Venendo ai contagi, i nuovi casi registrati nelle 24 ore in Toscana sono 8.175 su 61.762 esami totali di cui 17.546 tamponi molecolari e 44.216 rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 13,24% (67,3% sulle prime diagnosi). In provincia di Prato ci sono invece 568 nuovi positivi. L'età media dei 8.175 nuovi contagiati è di 36 anni circa (29% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).