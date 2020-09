23.09.2020 h 15:25 commenti

Covid, morto a Prato un anziano. Altri 16 tamponi positivi compresi due piccoli cluster familiari

La vittima è un 80enne con patologie pregresse che era ricoverato da una decina di giorni in terapia intensiva dopo essere stato contagiato da un familiare

Il Covid ha fatto la vittima numero 54 a Prato: si tratta di un uomo di 80 anni che era ricoverato in Terapia intensiva al Santo Stefano da una decina di giorni. L'anziano aveva patologie pregresse e aveva preso il Covid per un contagio in ambito familiare. L'infezione aveva poi aggravato il quadro complessivo fino al decesso. L'80enne pratese è l'unica vittima registrata oggi in Toscana tra chi aveva contratto l'infezione.

Sono invece 16 in più i tamponi positivi al coronavirus registrati in provincia di Prato nelle 24 ore comprese tra mezzogiorno di ieri e la stessa ora di oggi 23 settembre. Ci sono due piccoli cluster familiari: uno di tre persone di nazionalità cinese, compreso un ragazzino di 14 anni, e uno di tre persone italiane, residenti a Carmignano e tutte maggiorenni. Ci sono poi altri quattro positivi tra i cinesi che nei giorni scorsi si sono sottoposti al tampone. Nella quasi totalità di casi si tratta di persone senza sintomi o con pochi sintomi.

In Toscana sono complessivamente 90 i nuovi casi di oggi (36 identificati in corso di tracciamento e 54 da attività di screening) su 7.502 tamponi analizzati. L'età media dei 90 casi odierni è di 41 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 70% è risultato asintomatico, il 18% pauci-sintomatico. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid negli ospedali toscani oggi sono complessivamente 121 (2 in più rispetto a ieri), 24 in terapia intensiva (3 in più).