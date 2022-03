17.03.2022 h 14:24 commenti

Covid, morte due anziane pratesi. Prosegue il calo dei ricoveri negli ospedali toscani

Le ultime vittime in provincia avevano 82 e 92 anni ed erano al Santo Stefano. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi a Prato sono stati 213 mentre in Toscana ci sono stati 5.529 positivi

Tra le 12 vittime del Covid segnalate oggi 17 marzo dalla Regione ci sono anche due anziane pratesi: si tratta di una 82enne e di una 92enne, entrambe ricoverate al Santo Stefano. Con loro sale a 787 il numeri di decessi in provincia da inizio pandemia per le persone che hanno contratto l'infezione.

Il bollettino regionale fa poi il punto della situazione che non si discosta dai giorni scorsi con un numero ancora alto di contagi ma con manifestazioni molto meno gravi della malattia, come ormai è stato accertato per la variante Omicron. Così se anche oggi in provincia di Prato i nuovi casi sono sopra quota 200 (per la precisione 213), e in Toscana si sono registrati 5.529 positivi su 34.238 tamponi tra molecolari e rapidi, le corsie degli ospedali continuano a svuotarsi di pazienti Covid, soprattutto nelle terapie intensive, dove oggi si contano 27 posti letto occupati in tutta la regione (quattro in meno rispetto a ieri). Giù anche il totale dei ricoveri: oggi sono 680 (19 in meno). A Prato ci sono 37 pazienti Covid al Santo Stefano (due in terapia intensiva), sette al Pegaso e 44 a La Melegrana.

Il tasso dei nuovi positivi è 16,15% (61,8% sulle prime diagnosi), con l'età media che è di 40 anni circa (22% ha meno di 20 anni, 24% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).