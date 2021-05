15.05.2021 h 12:54 commenti

Covid, migliorano i numeri per Prato: oggi 56 contagi e due vittime

La provincia è scesa da ieri sotto la soglia dei 200 casi settimanali ogni centomila abitanti: anche se resta l'incidenza più alta d'Italia era da settimane che non accadeva. In Toscana 491 nuovi casi: sempre più giovani i contagiati, solo il 16% ha più di 60 anni

Calano i contagi da Covid sia in Toscana (oggi 491, ieri 563) sia a Prato, dove nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 56 nuovi casi, due in meno rispetto a ieri. Anche se lentamente, quindi, comincia a scendere anche nell'area pratese la curva della pandemia, con l'incidenza settimanale ogni centomila abitanti che da ieri è scesa sotto la soglia dei 200 casi, pur restando la più alta d'Italia. Purtroppo, come si legge nel bollettino della Regione, anche oggi ci sono due vittime pratesi tra le 19 segnalate in tutta la Toscana. Si tratta di due donne: una 72enne deceduta al Santa Maria Annunziata di Firenze e una 79enne morta in ospedale a Prato. Il numero dei pratesi che hanno perso la vita dopo essere stati infettati dal coronavirus sale così a 565 da inizio pandemia. Un numero che fa della nostra provincia la seconda in Toscana per tasso di mortalità dopo quella di Massa Carrara.

In tutta la regione nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 24.061 tamponi tra molecolari e rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,04% (6,2 sulle prime diagnosi). Continuano a calare anche i ricoverati negli ospedali toscani che oggi sono 1.064 (53 in meno rispetto a ieri), di cui 180 in terapia intensiva (2 in meno).

Si abbassa l'età media dei nuovi positivi, quella di oggi è di 37 anni circa: il 28% ha meno di 20 anni, 25% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più. Un dato che fa risaltare come le fasce d'età già vaccinate siano ormai colpite solo marginalmente.

