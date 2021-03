14.03.2021 h 13:46 commenti

Covid, migliorano i dati a Prato dopo il sabato nero: oggi 97 contagi e un decesso

Resta però alta l'attenzione sulle strutture sanitarie dove si registra il tutto esaurito. Cominciato il trasferimento di pazienti dal Santo Stefano verso ospedali fuori provincia

Alla vigilia della zona rossa, che scatterà stasera a mezzanotte, si registra un miglioramento nei dati della pandemia Covid sul territorio della provincia di Prato, dopo la giornata nerissima di ieri segnata da ben sette decessi e 168 nuovi contagi. Il bollettino della Regione segnala per oggi, domenica 14 marzo, 97 nuove positività nell'area pratese e un'altra vittima, che porta il totale da inizio emergenza a 356. Sono invece 14.802 i pratesi contagiati dal coronavirus da marzo dello scorso anno. Resta da monitorare, in attesa del bollettino dettagliato dell'Asl, la situazione nelle strutture sanitarie pratesi, che negli ultimi giorni sono andati in sofferenza, al punto che è iniziato il trasferimento di alcuni pazienti in altri ospedali, come il caso di una donna spostata ieri a Pescia. A livello regionale oggi su oltre 24 mila positivi accertati, in 1.599 (50 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale e di questi in 236 (19 in più) nelle terapie intensive.

Sono invece 1.305 i nuovi positivi ai test Covid registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana, lievemente di meno rispetto al giorno prima. Diciannove i decessi: 11 uomini e 8 donne, con un’età media di 77,1 anni.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, oramai più di un anno fa, sono stati 172.982 i contagiati dal coronavirus nella regione. In 143.776 sono però guariti (l’83,1 per cento, 750 solo nell’ultimo giorno, più 0,5 per cento) e guariti a tutti gli effetti: non solo senza più sintomi ma anche da un punto di vista virale, certificato da tampone negativo.

I tamponi complessivamente registrati nelle ultime ventiquattro ore sono stati, rispettivamente, 15.579 molecolari e 5.661 antigenici rapidi. Di questi il 6,1 per cento è risultato positivo. Se il calcolo lo facciamo sui soli soggetti testati (10.941, escludendo i tamponi di controllo), la percentuale sale all’11,9 per cento.

Ci sono poi i numeri sulla campagna vaccinale anti-Covid, avviata il 27 dicembre. A mezzogiorno di oggi, 14 marzo, e tenendo conto che le somministrazioni nelle Asl proseguiranno per tutta la giornata, risultano 450.629 le vaccinazioni complessivamente effettuate in Toscana, 10.130 in più rispetto a ieri (+2,3%). La Toscana è in questo momento la quarta regione per percentuale di dosi somministrate rispetto a quelle consegnate (l’89,9 per cento su un lotto di 501.140): un tasso di 12.105 ogni 100 mila abitanti rispetto ad una media italiana di 10.973.

articolo in aggiornamento