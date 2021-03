22.03.2021 h 13:40 commenti

Covid, lo screening scolastico fa flop: partito in clamoroso ritardo (e non in tutte le scuole) ora è di nuovo fermo

L'iniziativa annunciata con grande enfasi a metà gennaio con il Buzzi scelto come scuola pilota, di fatto fatica a decollare. Alcune scuole non sono mai state ammesse al programma, nonostante la disponibilità, per altre il monitoraggio è durato poche settimane

La campagna di screening “Scuole sicure” per monitorare l’andamento del coronavirus negli istituti superiori, non decolla. Dopo un avvio molto lento e faticoso, da questa settimana Asl Toscana Centro, su disposizione della Regione, ha interrotto lo screening (eccezione fatta per il Rodari/Cicognini) che verrà ripreso quando Prato tornerà in zona arancione e quindi i ragazzi saranno in presenza almeno al 50%.Annunciata con grande enfasi a metà gennaio con il Buzzi come scuola pilota ( legg i), la campagna si è poi bloccata fino a fine febbraio quando alcune scuole, dopo un difficile lavoro per cercare di trovare il campione volontario di 20 ragazzi, hanno iniziato il monitoraggio. Altre, come il Livi e il Brunelleschi, nonostante l’adesione, non sono mai state contattate dall’Asl, mai partita la campagna neppure al Marconi.E ora, con la seconda settimana di zona rossa e quindi di Dad per tutti, il monitoraggio viene sospeso, nonostante i dirigenti scolastici si siano organizzati per consentite ai ragazzi di venire a scuola per sottoporsi al tampone. “Credo che sia una scelta assurda – spiegapreside del Datini – abbiamo effettuato tre screening su quattro, e ora bloccano tutto, vanificando il lavoro fatto fino ad ora. Inoltre, alla vigilia delle vacanze di Pasqua questo controllo diventa fondamentale in vista di un ritorno in classe”. Anche al Dagomari, dove la campagna è iniziata da poche settimane, la presideè perplessa: “La scorsa settimana, che pure eravamo in zona rossa, i tamponi sono stati fatti, ai ragazzi è stata data l’autorizzazione a muoversi per venire a scuola. Ora hanno bloccato tutto fino a data da destinarsi.”Condivide, invece, la scelta dell’Asl, dirigente scolastico del Buzzi, prima scuola a sottoporsi alla campagna: “I ragazzi non sono in classe- commenta – visto la situazione sanitaria non credo sia opportuno farli muovere per sottoporsi al controllo”.Al Rodari/Cicognini, dove siamo alla seconda settimana di monitoraggio, la campagna continua : “ Il prossimo appuntamento – spiega il dirigente scolastico- è per venerdì 26 marzo, non c’è stata comunicata nessuna sospensione da parte di Asl”.Al Gramsci /Keynes, invece,"Scuola sicura" è stata sospesa con l’ingresso la scorsa settimana di Prato in zona rossa: “Ho deciso di stoppare perché non ha senso monitorare i ragazzi quando non sono a scuola – spiega il dirigente scolastico- come del resto farli venire in classe solo per fare il tampone. Riprenderemo quando i ragazzi torneranno in presenza”.Lo screening viene fatto su un campione di 20 alunni volontari, in origine appartenenti alle cinque classi che compongono una sezione, che a rotazione per tutto l’anno scolastico sono sottoposti una volta al mese al tampone rapido. Se si tornerà a scuola in presenza, le settimane di lezione sono veramente poche e quindi anche il risultato, visto i dati a disposizione, potrebbe essere parziale.