Covid, lieve calo nei contagi ma c'è una nuova vittima a Prato: è un uomo di 58 anni

Sono 60 le positività accertate in provincia nelle ultime 24 ore. In Toscana ci sono invece 688 nuovi casi e un totale di 22 decessi dovuti all'infezione da coronavirus

Si mantiene costante, con un leggero calo, il numero di nuovi casi di positività al Covid sia a Prato (oggi 60 contro i 67 di ieri) sia in Toscana (668 mentre ieri erano stati 708). E' quanto si ricava dal bollettino odierno emesso dalla Regione e che fa il punto della situazione della pandemia, con la segnalazione di altri 22 decessi in tutta la Toscana, uno dei quali avvenuto a Prato. Si tratta di un uomo di 58 anni di nazionalità cinese che era ricoverato al Santo Stefano. E' la vittima pratese numero 293 da inizio emergenza, la prima nella comunità cinese di Prato. Nel tardo pomeriggio è poi arrivata la notizia della morte di una religiosa pratese, anche lei colpita dal Covid. Si tratta di suor Rosanna, aveva 82 anni ed era impegnata nella casa di riposo della Pietà ( LEGGI ).

I nuovi casi sono scaturiti dall'analisi di 9.554 tamponi molecolari e 3.074 tamponi antigenici rapidi, di cui il 5,3% è risultato positivo. Sono invece 6.620 i soggetti testati con il 10,1% di positività. Gli attualmente positivi sono quindi 10.440, in crescita del +1,7% rispetto a ieri. Sono 471 le persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore, mentre i ricoverati per Covid negli ospedali toscani sono 758 (6 in più rispetto a ieri), di cui 108 in terapia intensiva (1 in meno). Tornando a Prato, risultano occupati da pazienti Covid 44 posti in area medica e 11 in terapia intensiva al Santo Stefano, mentre sono rispettivamente 41 e 18 i pazienti ricoverati alla Melagrana e al Centro Pegaso. L'età media delle 22 vittime di oggi è di 78,7 anni.