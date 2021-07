27.07.2021 h 13:16 commenti

Covid, la situazione resta sotto controllo a Prato: 15 nuovi casi e nessuna vittima

Il bollettino della Regione segnala in tutta la Toscana un numero di casi inferiore rispetto a ieri con praticamente il doppio dei tamponi analizzati, si dimezza così il tasso di positività

Restano stabili i nuovi contagi da Covid a Prato dove continua, fortunatamente, a restare a zero la curva dei decessi. E' quanto si ricava dall'odierno bollettino della Regione che fa il punto sulla pandemia. Sono invece 271 i nuovi casi registrati nelle 24 ore in Toscana su 12.569 test di cui 6.975 tamponi molecolari e 5.594 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi scende 2,16% (4,6% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri il numero dei casi è minore (erano 361) mentre quello dei test effettuati è più che raddoppiato (erano 5.225) di conseguenza il tasso dei positivi è inferiore di oltre un terzo (era 6,91%). I ricoverati negli ospedali toscani sono 128 (9 in più rispetto a ieri), di cui 19 in terapia intensiva (3 in più). Oggi purtroppo in Toscana si registrano quattro nuovi decessi: tutte donne, con un'età media di 82 anni, residenti tre in provincia di Firenze e una ad Arezzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus