13.10.2021

Covid, la situazione a Prato resta sotto controllo: 14 contagi e nessun decesso

Nuovi casi in linea con ieri e i giorni scorsi. L'incidenza settimanale ogni centomila abitanti resta sotto quota 50 e anche la pressione sugli ospedali è ai minimi

Si conferma sui valori più bassi la curva della pandemia da Covid a Prato dove, nelle ultime 24 ore, sono stati accertati 14 nuovi contagi (uno in più rispetto a ieri) e nessuna vittima. L'incidenza settimanale dei casi ogni centomila abitanti resta quindi sotto quota 50, segno evidente di un raffreddamento della curva epidemica con il numero totale dei decessi in provincia che ormai da più di una settimana resta fermo a 641.

Situazione sotto controllo anche in Toscana con 215 nuovi casi di positività al coronavirus e due decessi (a Firenze e Grosseto), entrambi maschi con età media di 67 anni e mezzo.

I tamponi analizzati sono stati più di 17mila con un tasso di positività dell'1,2% (3,2% se consideriamo le prime diagnosi). è risultato positivo. L'età media dei nuovi positivi è di 45 anni circa. Calano gli attualmente positivi toscani che sono oggi 5.573, -1% rispetto a ieri. E scendono anche i pazienti Covid ricoverati: sono 227 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (2 in meno). A Prato, in particolare, ci sono 16 ricoverati al Santo Stefano (dei quali uno in terapia intensiva) e quattro al Centro Pegaso.