16.05.2021 h 13:17 commenti

Covid, la Regione segnala zero vittime a Prato. I nuovi contagi sono 53

Ormai da giorni non accadeva che non venissero registrati decessi in provincia, dove continua il calo dell'incidenza dei positivi. In Toscana scende ancora il numero delle persone ricoverate negli ospedali

Per la prima volta da molti giorni il bollettino della Regione che fa il punto sulla pandemia segnala zero vittime del Covid a Prato. Un segnale positivo che non fa crescere il numero dei pratesi morti dopo essersi infettati, fermo a quota 565. Sul fronte dei nuovi contagi, invece, sono 53 quelli accertati in provincia nelle ultime 24 ore, in linea con gli ultimi giorni, quando erano stati rispettivamente 56 e 58. Si va quindi raffreddando anche l'incidenza dei nuovi casi: oggi è a 175 settimanali ogni centomila abitanti, sempre la più alta d'Italia.

In Toscana i casi di positività al coronavirus sono stati invece 506 con 8 nuove vittime. Considerando che sono stati fatti poco più di 20mila test tra molecolari e antigenici rapidi, il tasso di positività è al 2,5% che sale al 6,2% se consideriamo solo le prime diagnosi.

I ricoverati negli ospedali toscani continuano a calare e oggi sono 1.017 (47 in meno rispetto a ieri), di cui 175 in terapia intensiva (5 in meno).

La situazione a Prato vede in area medica al Santo Stefano 92 pazienti Covid mentre sono 15 quelli ricoverati in terapia intensiva. Per le cure intermedie a Narnali ci sono 41 pazienti, nella palazzina del vecchio ospedale 9 e 33 al Pegaso.