29.08.2021

Covid, la curva dei contagi a Prato resta stabile: sono stati 45 nelle ultime 24 ore

Fortunatamente nelle ultime 24 ore non si registrano vittime in provincia, mentre in Toscana ci sono stati due decessi, entrambi a Grosseto. In leggero aumento l'occupazione dei posti letto negli ospedali della regione

Resta sostanzialmente stabile la situazione del Covid a Prato dove nelle ultime 24 ore si son o registrati 45 nuovi casi di infezione, esattamente lo stesso numero del giorno precedente. E come era successo ieri, anche oggi per fortuna non si registrano decessi in provincia, dove il totale delle vittime della pandemia resta così fermo a 612. Situazione tuttosommato stabile anche nel resto della regione, con la Toscana che fa registrare un totale di 528 i nuovi casi di positività, scaturiti dall'analisi di 8.749 tamponi molecolari e 5.547 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,7% è risultato positivo. Il tasso sale al 7,5% se consideriamo solo le prime diagnosi. Ci sono purtroppo in Toscana due nuovi decessi: due uomini, con un'età media di 90,5 anni, entrambi residenti in provincia di Grosseto. Gli attualmente positivi sono oggi 11.580, +0,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 472 (12 in più rispetto a ieri), di cui 53 in terapia intensiva (6 in più). Più tardi l'Asl Toscana Centro fornirà anche il dato dell'occupazione dei posti letto a Prato. L'età media dei 528 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (28% ha meno di 20 anni, 30% tra 20 e 39 anni, 26% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più). seguono aggiornamenti

