12.06.2021 h 17:28 commenti

Covid, la curva dei contagi si mantiene bassa: a Prato 18 casi e nessuna vittima

Il bollettino della Regione che fa il punto sulla pandemia conferma la progressiva diminuzione delle persone ricoverate negli ospedali

Sono 18 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati a Prato nelle ultime 24 ore sui146 totali della Toscana, mentre oggi non c'è nessuna vittima pratese tra le cinque segnalate nel bollettino della Regione. I nuovi casi sono stati trovati dall'analisi di 6.927 tamponi molecolari e 9.301 tamponi antigenici rapidi, di cui lo 0,9% è risultato positivo. Il tasso sale al 3,1% sulle prime diagnosi. I ricoverati negli ospedali toscani sono 274 (31 in meno rispetto a ieri), di cui 70 in terapia intensiva (3 in meno). Al Santo Stefano ci sono in totale 30 pazienti Covid, di cui 6 ricoverati in terapia intensiva. Ci sono poi 28 ricoveri a La Melagrana e 10 al Centro Pegaso per le cure a bassa intensità.

L’età media dei 146 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa.