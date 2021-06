27.06.2021 h 14:26 commenti

Covid, la curva dei contagi si mantiene bassa sia in Toscana sia a Prato

Nelle ultime 24 ore accertate in totale 35 nuove positività, cinque delle quali nell'area pratese. Viene segnalata una sola vittima: un uomo di 57 anni che abitava a Grosseto

La curva dei contagi da Covid si mantiene molto basso sia in Toscana, con i 35 casi accertati nelle ultime 24 ore, sia a Prato dove i nuovi contagiati sono 5. In provincia anche oggi non vengono segnalate vittime, mentre l'unico decesso in Toscana è quello di un uomo di 57 anni che abitava a Grosseto. Resta bassa l'età media dei nuovi casi, che è di 43 anni. Circa 11.500 i tamponi analizzata nei laboratori distribuiti nella regione, con il tasso di positività che è allo 0,3%, 0,9% se consideriamo solo le prime diagnosi. E buone notizie arrivano anche dagli ospedali toscani dove i ricoverati sono 120, di cui 31 in terapia intensiva.

seguono aggiornamenti