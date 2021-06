14.06.2021 h 13:53 commenti

Covid, la curva dei contagi a Prato resta bassa: nelle ultime 24 ore 8 casi e nessun decesso

Per il secondo giorno consecutivo l'incremento dei contagiati in provincia resta sotto i 10: era da ottobre che non si registravano numeri così bassi

Per il secondo giorno consecutivo i contagi da Covid a Prato si mantengono sotto la doppia cifra: se ieri erano stati sette, oggi sono appena uno in più, vale a dire otto. Per ritrovare numeri così bassi bisogna risalire allo scorso ottobre. E oggi, fortunatamente, non ci sono vittime pratesi, visto che i tre decessi segnalati in Toscana dalla Regione sono avvenuti uno a Firenze e due ad Arezzo.

La curva dei contagi resta molto bassa anche nel resto della Toscana dove nelle ultime 24 ore i nuovi casi registrati sono 82 su 5.068 test di cui 4.054 tamponi molecolari e 1.014 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,62% (4,1% sulle prime diagnosi). L'incidenza regionale degli ultimi 7 giorni è di 24 casi ogni 100mila abitanti, che sale a 32 per la provincia di Prato. E prosegue anche il calo nei ricoverati nei vari ospedali della regione che oggi sono 253 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 63 in terapia intensiva (3 in meno). Al Santo Stefano ci sono in totale 29 pazienti Covid, di cui 7 ricoverati in terapia intensiva. Ci sono poi 28 ricoveri a La Melagrana e 8 al Centro Pegaso per le cure a bassa intensità.